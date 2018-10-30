Директор минской компании в розыске заключал мошеннические сделки по телефону

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящийся в международном розыске директор минской компании по продаже автозапчастей заключал сделки по телефону и не поставлял товар, в его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОБЭП Центрального РУВД Минска установили, что директор организации, занимающейся продажей автомобильных запчастей, по телефону договаривался о поставке товара с 100-процентной предоплатой. "После того как на расчетный счет компании поступали деньги, от организации в адрес покупателя приходило гарантийное письмо. В нем сообщалось о невозможности поставки товара, а компания обязалась вернуть предоплату. Однако обязательства по возврату денег организация не исполняла", - рассказали в ГУВД. Известно, что на момент совершения фиктивной сделки с одной из государственных организаций, по которой компания также не исполнила свои обязательства, директор находился в международном розыске как пропавший без вести.

В отношении мужчины Советским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (мошенничество). Оперативники выясняют иные факты его противоправной деятельности.-0-