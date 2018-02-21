Директор могилевского предприятия "Диета" похитила имущество и вымогала деньги у подчиненных

21 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора унитарного коммунального производственного предприятия "Диета". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк

Должностное лицо из корыстной заинтересованности присваивало себе материальные ценности, принадлежащие предприятию. Таким образом в период с октября 2012 года по май 2017-го директор незаконно завладела имуществом в крупном размере на общую сумму более Вr6,3 тыс. Установлено также, что с февраля 2015 года по июль 2017-го с целью личного обогащения путем вымогательства систематически принимала от подчиненных работников денежные средства из выплаченных надбавок. Она умышленно поставила их в условия, при которых для предотвращения вредных последствий сотрудники были вынуждены передавать руководителю часть обоснованно начисленных денежных средств. В качестве взяток путем вымогательства обвиняемая получила Вr9,5 тыс.

Кроме того, за денежное вознаграждение она договаривалась с представителями различных субъектов хозяйствования о первоочередных перечислениях за поставленные в УКПП "Диета" товарно-материальные ценности, а также заключении в дальнейшем договоров поставок между предприятиями. Таким образом в качестве незаконного вознаграждения обвиняемая приняла Вr2680.

Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч.1 и ч.3 ст.210 и ч. 2 ст. 430 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере и получение взятки путем вымогательства в крупном размере), к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-