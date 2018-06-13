Директор могилевского ПТУ закрытого типа и два заместителя обвиняются в превышении полномочий

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор могилевского ПТУ закрытого типа и его два заместителя обвиняются в превышении полномочий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Управление СК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа №2 деревообработки и его двоих заместителей. "Следствие установило, что трое должностных лиц при выяснении у шестерых воспитанников обстоятельств и причин самовольного ухода с территории училища превысили свои служебные полномочия и избили их. Затем они незаконно закрыли несовершеннолетних в родительскую комнату до утра следующего дня, ограничив тем самым их свободу. Кроме того, установлено, что один из воспитанников 2001 года рождения за нарушение правил внутреннего распорядка систематически подвергался избиению", - рассказала Оксана Соленюк.

Должностным лицам предъявлено обвинение по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, сопряженное с насилием и оскорблением потерпевшего).

Как отметила Оксана Соленюк, во время расследования были установлены и другие противоправные действия директора училища. "Например, в сентябре 2016 года он за рулем служебного автомобиля сбил 7-летнюю девочку, она получила травмы. А с сентября 2016 по март 2017 года мужчина систематически давал незаконные указания подчиненным и воспитанникам училища о выполнении в его личных целях различных работ, в том числе с использованием служебного транспорта, - проинформировала представитель УСК. - Эти действия следствием квалифицированы по ч.1 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения) и ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями)".

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