Директор могилевского центра физвоспитания оформлял фиктивные командировки и присваивал деньги

22 февраля /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении директора Могилевского областного учебно-методического центра физического воспитания населения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Руководитель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Он неоднократно в составе группы спортсменов выезжал в служебные командировки в Литву для участия в спортивных мероприятиях. При этом как на руководителя спортивной делегации на него были возложены обязанности по контролю за правильным расходованием денежных средств участниками. Однако, составляя сметы расходов, руководитель включал в соревнования несколько участников, достоверно зная, что их не будет.

Находясь в Литве, он приобретал подложные счета гостиниц с кассовыми чеками на лиц, которые не участвовали в соревнованиях. По возвращении из служебных командировок делал копии паспортов не участвовавших в соревнования спортсменов с подложными сведениями о датах пересечения границы на белорусско-литовском участке и все необходимые документы о понесенных расходах предоставлял в бухгалтерию.

В общей сложности руководителю необоснованно начислили более Вr3 тыс. Деньги он потратил на личные нужды.

"В связи с тем, что установленный ущерб возмещен в полном объеме, а также обвиняемый в ходе предварительного следствия признал свою вину и активно способствовал установлению всех обстоятельств совершенного преступления, мера пресечения не связана с лишением свободы. Уголовное дело передано прокурору для изучения", - сказала Оксана Соленюк.-0-