Директор Мозырского дома-интерната расхищал имущество и эксплуатировал подопечного

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Мозырского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов задержан за хищение и злоупотребление служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Работники Мозырской финансовой милиции совместно с межрайонным КГК провели проверку и установили, что руководитель соцучреждения незаконно приказывал подчиненным вносить в путевые листы ложную информацию об использовании дизельного топлива. Таким образом он похитил около 690 л почти на Br886,2, а также присвоил принадлежащую дому-интернату газовую плиту "Гефест".
Кроме того, директор дома-интерната эксплуатировал проживающего в соцучреждении человека. С июня по август 2017 года он привлекал его к работам на своем дачном участке.
По данным фактам в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), а также по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями).
Руководитель соцучреждения задержан, следствие продолжается.-0-
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