Директор намеренно обанкротил фирму в Светлогорске

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор намеренно обанкротил предприятие по торговле стройматериалами в Светлогорске, чтобы не платить долги поставщикам, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля Беларуси.

Руководитель фирмы, который также являлся ее учредителем, узнав о вынесении Экономическим судом постановлений о взыскании задолженности, совершил сделку по отчуждению имущества в адрес своей новой компании на сумму более Br13 тыс. Операция проведена на заведомо невыгодных условиях и без получения оплаты, что привело к дальнейшему ухудшению финансового состояния и увеличению неплатежеспособности предприятия-должника, а также причинило ущерб кредиторам.

Факт преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства) выявил Светлогорский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 240 УК РБ, ведется предварительное расследование. -0-