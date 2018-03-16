Директор ПМК в Дзержинске подозревается в незаконном повышении зарплаты своей дочери

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор предприятия в Дзержинске подозревается в незаконном повышении зарплаты своей дочери, сообщили БЕЛТА в МВД.

Под следствием находятся бывший 62-летний директор ПМК и его 37-летняя дочь. Их подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Женщина в 2009 году работала швеей на предприятии, которое возглавлял ее отец. "Ее оформили председателем профкома, освободив от выполнения текущих обязанностей. Также незаконно увеличили ее должностной оклад. Финансовый вопрос должен был решаться по результатам голосования на общем собрании работников ПМК, а принятое решение вноситься в коллективный договор организации. Однако голосование было сфальсифицировано и проведено лишь по документам. Позже большинство людей пояснили, что ничего не знали, иначе не поддержали бы увеличение зарплаты", - рассказали в отделе по борьбе с экономическими преступлениями Дзержинского РОВД.

Под прикрытием отца женщина руководила профкомом в течение 7 лет, пока предприятие не возглавил новый директор. За это время она получила в качестве зарплаты почти Br50 тыс.

В отношении отца и дочери возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В МВД также отметили, что 62-летний бывший директор ПМК является фигурантом другого уголовного дела коррупционной направленности.-0-