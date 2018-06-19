Директор полоцкой фирмы - экспортера древесины не вернул в Беларусь 42 тыс. евро выручки

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор частного предприятия в Полоцком районе поставил своей латвийской фирме древесину на 42 тыс. евро без возврата выручки в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Работники КГК Витебской области совместно с оперативниками Новополоцкой межрайонной финансовой милиции проверили белорусского поставщика, который с 2016 года закупал древесину у белорусских предприятий и отправлял на экспорт в страны Балтии в виде деревянных заостренных столбов. Руководил данной частной структурой гражданин Латвии, он же являлся фактическим руководителем и учредителем латвийской фирмы. Между этими субъектами хозяйствования были заключены внешнеторговые договоры по поставке товара.

Проверкой установлено, что коммерсант нарушил требования указа №178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" и не возвратил из-за границы иностранную валюту по 25 внешнеторговым договорам в общей сумме почти 42 тыс. евро, не обеспечил завершение в полном объеме в установленный срок 28 внешнеторговых операций. Он решил направить валюту в деятельность своей латвийской фирмы, не рассчитываясь с белорусским поставщиком.

Материалы проверки переданы в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. В отношении латвийского гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 225 УК (невозвращение из-за границы валюты). Проводится предварительное следствие.-0-