Директор предприятия по производству окон ПВХ скрывал выручку с помощью двойной бухгалтерии

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор предприятия по производству окон ПВХ в Гомельской области организовал двойную бухгалтерию для сокрытия выручки, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля Беларуси.

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области пресечена преступная схема уклонения от уплаты налогов. Директор одного из крупнейших производителей окон ПВХ в регионе организовал двойную бухгалтерию в сговоре и при пособничестве учредителя предприятия, а также начальника коммерческого отдела. Руководитель общества с дополнительной ответственностью реализовывал физическим лицам товар через подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью за наличный расчет без отражения выручки по бухгалтерскому учету.

По указанию директора начальник коммерческого отдела ОДО готовила при заказе окон двойной пакет документов - от ОДО и ООО. Если человек рассчитывался за изделия банковской карточкой, кредитными средствами и т.д., то договор заключался от имени ОДО, сделка проводилась официально. Если же заказчик рассчитывался наличными, то договор заключался от имени подконтрольного ООО, а деньги передавались руководителю, который распоряжался ими по собственному усмотрению.

Использование этой схемы только за 9 месяцев 2017 года привело к сокрытию Br356,6 тыс. выручки. По предварительным расчетам, сумма неуплаченных налогов за этот период превысила Br100 тыс.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Все трое подозреваемых свою вину признали полностью и были отпущены под залог.

В ходе следственных действий проведено 26 обысков по месту жительства подозреваемых, а также в производственных помещениях и офисах предприятия в Гомеле, Мозыре, Жлобине, Речице, Светлогорске и Минске. Наложен арест на 3 автомобиля и имущество на общую сумму около Br1,5 млн.-0-