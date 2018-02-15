Директор предприятия в Барановичах предстанет перед судом за неуплату налогов и подделку документов

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах местная жительница предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и подделку документов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 40-летняя женщина занимала должность директора частного предприятия. С января 2011 по сентябрь 2014 года с целью уклонения от уплаты налогов она давала подчиненным указания об оформлении фиктивных товарно-сопроводительных документов. В них указывались ложные сведения о приобретении сельскохозяйственных культур в крестьянско-фермерском хозяйстве, хотя фактически такая продукция не приобреталась. Таким образом фигурантка уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более Br45 тыс. Кроме того,чтобы получить в банке кредит на потребительские нужды, директор выписала себе справку о заработной плате, размер которой не соответствовал действительности.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч.2 ст.243, ч.1 ст.427, чч.1, 2 ст.380 (уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и подделка документов) УК. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Нанесенный ущерб женщина частично возместила. На ее имущество наложен арест на сумму свыше Br50 тыс.

Управлением Следственного комитета по Брестской области расследование уголовного дела завершено. Оно изучено прокурором и направлено в суд.-0-