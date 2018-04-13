Директор предприятия в Смолевичском районе перекладывал штрафы за превышение скорости на подчиненного

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По вине директора одного из предприятий Смолевичского района его подчиненный привлекался к ответственности за превышение скорости. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

На протяжении 2015-2017 годов при фиксации превышения скорости в автоматическом режиме обвиняемый 10 раз предоставлял заведомо ложные сведения в отношении подчиненного ему работника как о лице, совершившем эти правонарушения. В результате тот незаконно привлекался к административной ответственности. Тем самым был причинен существенный вред его правам, государственным и общественным интересам, отметили в Генпрокуратуре. Прокурор Минской области отменил соответствующие решения территориальных органов Госавтоинспекции и инициировал наложение административных взысканий на директора предприятия как виновника правонарушений.

В 2015 году обвиняемый наехал на опору линии электропередачи, из-за чего служебному автомобилю были причинены повреждения. Ремонтировал машину директор за счет средств вверенной ему организации, нанеся ей ущерб в сумме Br4,8 тыс.

Кроме того, руководитель хозяйственного общества получил от поставщика в качестве вознаграждения сумму, эквивалентную Br2,9 тыс. Взамен он обещал обеспечить оплату реализованной его предприятию продукции. В отношении взяткодателя уголовное дело выделено в отдельное производство, предварительное расследование по нему продолжается.

Таким образом, директор предприятия обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями по ч.2 ст.424, превышении служебных полномочий по ч.2 ст.426, получении взятки по ч.1 ст.430 УК.

Генпрокуратура изучила материалы уголовного дела. Прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности мужчины, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. Дело направлено в Минский областной суд. Мера пресечения в виде заключения под стражу, санкционированная замгенпрокурора, оставлена без изменений.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси.-0-