Директор предприятия в Жодино подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Жодинского коммунального предприятия подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из городских коммунальных предприятий. Дело заведено на основании материалов, предоставленных ОБЭП Жодинского ГОВД. "Директор неоднократно допускал превышение скорости во время поездок на служебных автомобилях, в том числе когда использовал их в личных целях. Чтобы избежать установленной законом административной ответственности, он систематически злоупотреблял служебными полномочиями", - сказала Татьяна Белоног.

Мужчина скрывал факты нахождения за рулем в качестве водителя и предоставлял сведения о своих подчиненных. Они и привлекались впоследствии к ответственности за административные правонарушения как виновные лица. "Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями). В рамках уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, устанавливаются причины и условия, способствовавшие противоправной деятельности", - проинформировала представитель УСК.-0-