Директор сельхозпредприятия в Рогачевском районе вовлек подчиненных в незаконное списание топлива

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор сельхозпредприятия в Рогачевском районе приказывал подчиненным оформлять фиктивные путевые листы для списания топлива, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Схему по хищению дизтоплива раскрыли сотрудники Жлобинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. Они установили, что директор КУСХП с февраля по ноябрь 2017 года давал указания подчиненным об отпуске топлива на цели, не связанные с производственной необходимостью. Чтобы списать похищенное, оформлялись фиктивные путевые листы на сельхозтехнику, находящуюся на ремонте. Кроме того, в путевых листах завышались объемы выполненных работ.

В результате похищено 780 л дизельного топлива, которым руководитель распорядился по своему усмотрению. Самому предприятию причинен ущерб на общую сумму почти Br970.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси.-0-