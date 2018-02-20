Директор сельхозпредприятия в Воложинском районе попытался списать разбитую им служебную машину

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор сельхозпредприятия в Воложинском районе разбил служебный автомобиль и попытался его списать, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Геннадий Вешторт.
Прокуратура Воложинского района возбудила уголовное дело в отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий района по факту злоупотребления властью и служебными полномочиями, совершенного в крупном размере по ч.2 ст. 424 УК. Основанием стала проверка информации о списании принадлежащего предприятию транспортного средства.
Установлено, что в июле 2017 года руководитель сельхозпредприятия попал на служебном автомобиле в ДТП. Машина была сильно повреждена. "Чтобы избежать ответственности и материальных затрат на восстановление автомобиля, директор дал указание подчиненным работникам списать транспортное средство из-за начисленной полной амортизации. Для исполнения указаний был составлен подложный акт о списании автомобиля", - рассказал Геннадий Вешторт.
Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Воложинский районный отдел управления Следственного комитета по Минской области.
За злоупотребление властью и служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN