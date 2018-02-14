Директор спортклуба из Смоленска пытался ввезти в Беларусь галлюциногенные грибы

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Директор спортивного клуба из Смоленска пытался ввезти в Беларусь галлюциногенные грибы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило в отношении 37-летнего гражданина России уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

В середине декабря 2017 года мужчина пересекал белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Варшавский мост". Во время таможенного контроля у него было обнаружено и изъято подозрительное вещество растительного происхождения. Чтобы установить, содержит ли оно наркотические средства или психотропы, была назначена химическая экспертиза. Согласно заключению специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, фрагменты плодовых тел грибов являются особо опасным веществом, содержащим в своем составе псилоцин массой сухого остатка 33 г.

Как выяснилось, психотропы россиянин перевозил с целью сбыта. Мужчина задержан.-0-