Директор центра повышения квалификации Островецкого райисполкома выдавал фиктивные свидетельства

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия Островецкого райисполкома за взятки выдавал фиктивные свидетельства, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Такие факты установили оперативники Молодечненской финансовой милиции. Как выяснилось, руководитель учреждения дополнительного образования неоднократно за небольшую мзду предоставлял фиктивные документы о переподготовке и присвоении квалификационного разряда по строительным специальностям. Эти свидетельства позволяли их обладателям, не проходившим обучение и не сдававшим квалификационные экзамены, официально устраиваться на работу машинистами-операторами котельной, бетонщиками, арматурщиками.

"В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки), проводятся следственные действия", - отметили в КГК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-