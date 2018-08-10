10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Директор турфирмы из Гродно проиграла деньги клиентов на ставках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Гродно 1987 года рождения в апреле зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью по оказанию услуг в сфере отдыха. Какое-то время она работала не нарушая закон, однако к июню у нее накопились личные долги, и директор решила эту проблему при помощи денег клиентов. Она взяла из кассы Br25 тыс. и сделала ставки на исход теннисных поединков.

"Ее прогнозы не сбылись. Средств "залатать" очередной финансовый пробел не оказалось, а в милицию стали обращаться недовольные граждане. На руках у них были выданные турфирмой документы, но запланированный отдых сорвался", - рассказали в пресс-службе УВД.

Сейчас пострадавшими признаны пять человек. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.211 УК (присвоение либо растрата).-0-