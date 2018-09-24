Директор Управления механизации №79 приговорен к 5 годам лишения свободы за взятку

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска огласил приговор в отношении директора ОАО "Управление механизации №79", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь суда Заводского района Минска Татьяна Брысина.

Мужчина признан виновным по ч.2 ст.430 УК (получение взятки в крупном размере). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Кроме того, обвиняемый лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Что касается представителя зарубежной компании, его признали виновным в даче взятки и приготовлении к даче взятки. Ему назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Как сообщалось, руководитель Управления механизации №79 получил взятку в 5 тыс. евро за благоприятное решение вопроса о перечислении денег за поставленное оборудование.

Компания предоставляет широкий спектр услуг, связанных с арендой и обслуживанием грузоподъемной техники. Она выполняла работы на крупных строительных объектах в Беларуси, России, Туркменистане.-0-