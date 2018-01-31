31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор витебского предприятия два года необоснованно премировал себя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении директора одного из предприятий Витебска, который подозревается в совершении коррупционных преступлений. Он на протяжении двух лет злоупотреблял своими служебными полномочиями - при убытках по предприятию издавал незаконные приказы о премировании самого себя. "Мужчина нарушал условия заключенного с ним контракта, который предусматривал выплату всех премий только в случае наличия чистой прибыли по результатам производственно-хозяйственной деятельности предприятия, - проинформировала Светлана Сахарова. - В результате с 2015 по 2017 год подозреваемый завладел деньгами на сумму более Br8 тыс.". В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в крупном размере).

Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи выяснили, что директор использовал свои служебные полномочия и выплачивал дополнительные деньги своему близкому родственнику. "Аналогичным образом с января 2016-го по май 2017 года, несмотря на отсутствие прибыли, он издавал приказы о премировании своего родного брата, который занимал должность заместителя директора. В результате тот незаконно получил сумму более Br7 тыс.", - рассказала Светлана Сахарова.

Следователями Витебского РОСК в отношении бывшего директора дополнительно было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями). Он находится под обязательством о явке. "Ранее мужчина не был судим, а сейчас работает на другом предприятии. В ходе следствия он уже возместил часть причиненного ущерба", - отметила представитель УСК. - Расследование уголовного дела продолжается".-0-