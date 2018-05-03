Директор ЖКХ Московского района Минска причинил предприятию ущерб на Br112 тыс.

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор КУП "Жилищное коммунальное хозяйство №1 Московского района Минска" причинил предприятию ущерб на сумму Br112 тыс. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В отношении руководителя прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

В сентябре 2016 года директор подписал содержащую недостоверные сведения справку о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту кровли и фасада жилого дома 78 по улице Мясникова в Минске. В результате главное управление Министерства финансов по Минску выплатило подрядной организации средства за фактически невыполненную работу. Своими действиями руководитель причинил имущественный ущерб возглавляемому им предприятию на сумму Br112 тыс., а также вред интересам жильцов дома.

Уголовное дело для проведения предварительного расследования направлено в Московский (города Минска) районный отдел Следственного комитета Беларуси.-0-