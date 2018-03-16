Директор ЖКХ Полоцка под следствием снова попался на том же нарушении

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочернее предприятие КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Полоцка" повторило нарушение головного предприятия, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Витебской области.

В июне прошлого года специалисты госконтроля проверяли КУП "ЖКХ Полоцка" и установили нарушения локальных нормативных актов и законодательства при закупках топливной щепы и стройматериалов, повлекшие излишнее расходование денежных средств госпредприятия. Тогда в отношении директора и начальника отдела маркетинга было возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий. Следственные мероприятия продолжаются, а к субъекту хозяйствования приковано повышенное внимание госконтролеров. В этот раз специалисты Полоцкого межрайонного КГК и Новополоцкого межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области выявили аналогичные нарушения на дочернем предприятии КУП "ЖКХ Полоцка", которое с апреля 2015 года осуществляет выработку тепловой энергии и поставку ее потребителям.

В 2015 году дочернее предприятие закупало топливную щепу и дрова у тех же коммерческих структур, что и КУП "ЖКХ Полоцка", с нарушением требований законодательства, без проведения конкурсов, электронных аукционов и других видов конкурентных процедур закупок и по более высокой цене, чем по заключенным договорам с лесохозяйственными организациями региона. В результате превышение расхода средств составило Br329 тыс. Таким образом, выросли затраты на выработку тепловой энергии и был причинен ущерб имуществу госпредприятия в том же размере.

Проверкой были выявлены и другие нарушения законодательства: факты несвоевременной выплаты среднего заработка за время трудового отпуска работникам предприятия, нарушение требований бухгалтерского учета и отчетности.

По результатам проверки прокуратура Полоцкого района возбудила уголовное дело в отношении директора КУП "ЖКХ Полоцка" и начальника его дочернего предприятия по факту закупки топлива с нарушением законодательства. Кроме того, второй из фигурантов дела уволен с занимаемой должности. Виновные в прочих нарушениях лица привлечены к административной ответственности.-0-