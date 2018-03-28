Директора предприятия в Старых Дорогах подозревают в хищении 1,5 тыс. л бензина

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директора ОАО "ПМК-73" в Старых Дорогах подозревают в хищении 1,5 тыс. л бензина, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Правоохранители при комплексных проверках деятельности руководителя выявили ряд его незаконных действий. По информации милиции, с января 2016-го по сентябрь 2017 года директор использовал электронные карты ПМК и на автозаправке в Старых Дорогах совершил хищение более 1,5 тыс. л бензина общей стоимостью более Br1,7 тыс. Топливо финансировалось за счет бюджетных денег, выделенных на реализацию госпрограммы "Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016-2020 годы".

Также ряд вопросов у борцов с экономическими преступлениями возник по начислению премий директору. "В результате тщательной проверки есть основания считать, что с декабря 2016-го в течение года руководитель незаконно выплачивал себе премии. В общей сложности это более Br1,4 тыс. При этом у предприятия есть просроченная задолженность по уплате платежей в бюджет", - проинформировали в УВД.

Прокуратурой Стародорожского района в отношении руководителя возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводится расследование.-0-