Директора стройфирмы в Борисове подозревают в мошенничестве

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директора строительной фирмы в Борисове подозревают в мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Борисовском РУВД.

От действий руководителя пострадали более двадцати заказчиков, которые, заключив договоры и отдав предоплату, остались без денег и без выполненных ремонтно-отделочных работ.

Во время проверочных мероприятий установлено, что с октября 2016-го по декабрь 2017 года 41-летний директор завладел денежными средствами клиентов на сумму более Br57 тыс. ООО на протяжении последних 1,5 лет находилось в крайне неблагополучном финансовом положении. Фирма заключала договоры на выполнение ремонтно-отделочных работ при наличии задолженностей по ранее взятым обязательствам, отсутствии постоянного штата работников.

"Эти и другие факторы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по части 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в РУВД.-0-