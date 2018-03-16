Должностное лицо Лунинецкого ЖКХ подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Руководитель одного из подразделений КУМП "Лунинецкое ЖКХ" подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 40-летний руководитель одного из подразделений коммунального предприятия оказал помощь в приватизации квартиры в Лунинце дочери своего знакомого. При этом необходимые документы были составлены от имени другого лица, а подчиненным сотрудникам были даны соответствующие указания. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше Br20 тыс., что является особо крупным размером.

Следственным управлением УСК мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест.

"В настоящее время местными органами власти рассматривается вопрос о возврате указанной квартиры в состав государственного жилищного фонда. Расследование уголовного дела продолжается", - дополнил официальный представитель УСК.

Фигуранту грозит от трех до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.-0-