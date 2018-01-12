Должностное лицо Минского агентства по госрегистрации приговорена к 4,5 годам за коррупцию

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший специалист по технической инвентаризации РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Суд Советского района Минска сегодня огласил приговор по уголовному делу. У обвиняемой также конфискуют имущество и лишат права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Что касается других фигурантов дела, то бывший агент по недвижимости приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В отношении третьей минчанки установлен двухлетний испытательный срок, в ходе которого женщина должна предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни. Кроме того, обвиняемая должна уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 БВ, что составляет Br1225.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.

Изначально уголовное дело было заведено в отношении 40-летней минчанки, сотрудницы агентства. По данным следствия, за внесение заведомо ложных сведений и записей в технический паспорт на объект недвижимости (в одном случае это было офисное помещение, жилое помещение - в другом) и первоочередное их оформление женщина получила взятки. За каждый такой документ сотрудница агентства просила не менее $100. Во всех случаях деньги передавались для решения вопроса перепланировки, произведенной в обход установленного порядка. Выявленные при обследовании объектов недвижимости нарушения умышленно не отражались в технических паспортах. Таким образом внесенные в них сведения не соответствовали фактическому состоянию объектов недвижимого имущества.

Кроме того, обвиняемая пыталась передать взятку вышестоящему руководителю агентства за благоприятное решение вопроса, входившего в его компетенцию. Однако взятка была им отвергнута.

Далее следователи вышли на 45-летнюю женщину, которая была посредником в передаче материальных ценностей работнице агентства, подделывала официальные документы, а также мошенническим путем завладевала деньгами. Кроме того, следствием установлен эпизод подделки официального документа, предоставляющего право государственной регистрации изменения объекта недвижимости.-0-