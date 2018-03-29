Должностные лица сами себя назначили тренерами и получали за это зарплату

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица учреждения по подготовке спортсменов по водным видам спорта сами назначили себя тренерами и получали за это зарплату. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД совместно с сотрудниками управления КГБ Беларуси по Минску и Минской области. Так, 53-летний бывший директор этого учреждения вместе с 57-летним своим заместителем умышленно из корыстной и личной заинтересованности с целью обогащения получали зарплату за фиктивное выполнение работ по подготовке спортсменов.
Должностные лица подготовили и подписали приказ, в соответствии с которым замдиректора был по совместительству тренером-преподавателем с 2004 по 2017 год, а директор - тренером-преподавателем с ноября 2012 по 2016 год. При этом ни один из них не обладал специальной квалификацией. Свои трудовые обязанности они не выполняли, в местах проведения тренировочных занятий не находились. Но деньги, начисляемые на банковские карты за фиктивные занятия, использовали по своему усмотрению. Спортивному учреждению причинен ущерб в размере около Br35 тыс., что составляет особо крупный размер.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-
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