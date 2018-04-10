Дорожный работник погиб в ДТП на трассе М1

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожный работник погиб в ДТП с участием трех транспортных средств на трассе М1, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня около 11.20 на 365-м км автодороги М1 (Брест - Минск - граница Российской Федерации). "Автомобиль "Пежо 406" двигался в сторону Бреста и при пересечении автодороги МКАД - Новый Двор - Михановичи - Пятевщина врезался в трактор "Беларус", который в это время двигался в попутном направлении по укрепленной асфальтобетонной обочине с включенным проблесковым маячком оранжевого цвета, был обозначен знаками "Дорожные работы" и "Объезд препятствия". На этой технике 49-летний работник ДЭУ-5 РУП "Минскавтодор-Центр" производил работы по очистке прикромочного лотка", - рассказала Екатерина Сильченко.

В результате столкновения автомобиль "Пежо" отбросило влево по ходу движения транспортных средств. А после на трактор и легковушку наехал грузовой автомобиль "Форд".

Жертвой ДТП стал водитель трактора, который от полученных травм скончался на месте, а водитель "Пежо" с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.-0-

Фото ОГАИ Минского района