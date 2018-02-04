ДТП на Я. Колоса в Минске: столкнулись легковое авто и трамвай

В Минске столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Информация об этом появилась на официальном сайте МЧС Беларуси.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Якуба Колоса в воскресенье, 4 февраля. В 22:16 очевидцы сообщили спасателям о ДТП на трамвайных путях. Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия и установили, что автомобиль марки Nissan столкнулся с трамваем, который следовал по маршруту №1.
С помощью специального оборудования водителя иномарки деблокировали из салона. Мужчина с различными травмами был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.-0-
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