ДТП на Я. Колоса в Минске: столкнулись легковое авто и трамвай

В Минске столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Информация об этом появилась на официальном сайте МЧС Беларуси.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Якуба Колоса в воскресенье, 4 февраля. В 22:16 очевидцы сообщили спасателям о ДТП на трамвайных путях. Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия и установили, что автомобиль марки Nissan столкнулся с трамваем, который следовал по маршруту №1.

С помощью специального оборудования водителя иномарки деблокировали из салона. Мужчина с различными травмами был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.-0-