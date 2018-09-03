ДТП на путепроводе в Жлобине: водитель погиб, пятилетний мальчик в больнице

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пятилетний мальчик пострадал в ДТП на путепроводе в Жлобине, водитель иномарки погиб. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 1 сентября. Примерно в 08.50 25-летний водитель на автомобиле "Опель Мерива", двигаясь в крайней левой полосе путепровода на улице Полевой, из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, совершил столкновение с "Фольксваген Гольф" под управлением 57-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" от полученных травм скончался на месте происшествия. Пятилетний мальчик-пассажир госпитализирован в хирургическое отделение райбольницы. Ребенок ехал на заднем сидении иномарки в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности", - уточнили в областном управлении ГАИ.

По предварительной информации, водитель "Опеля" был с признаками алкогольного опьянения.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома