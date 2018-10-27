ДТП под Радошковичами: четверо погибших

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич.

Еще пять человек госпитализированы. Как уточнила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, среди пострадавших два ребенка. Они доставлены в областное учреждение здравоохранения.

Авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск - Молодечно. Столкнулись "Мазда" и "Фольксваген Джетта".

По предварительным данным, водитель "Мазды" выехал на встречную полосу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.-0-