ДТП под Радошковичами: четверо погибших

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич.
Еще пять человек госпитализированы. Как уточнила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, среди пострадавших два ребенка. Они доставлены в областное учреждение здравоохранения.
Авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск - Молодечно. Столкнулись "Мазда" и "Фольксваген Джетта".
По предварительным данным, водитель "Мазды" выехал на встречную полосу.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.-0-
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