ДТП под Минском: погиб водитель, пассажирка умерла по пути в больницу

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении двух легковушек под Минском 29 июля водитель погиб на месте, его пассажирка умерла по пути в больницу. Об этом сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Мужчина за рулем Volkswagen Passat B6 на 7-м км дороги Слобода - Паперня у д.Околица выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Skoda Yeti. Водитель Skoda Yeti 1946 года рождения погиб, его 70-летняя пассажирка и водитель автомобиля Volkswagen Passat, которого спасатели деблокировали из салона, были направлены в больницу. Женщина от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи, рассказала Екатерина Сильченко.

Причины ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция просит граждан, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо важными сведениями о нем, сообщить об этом по телефону 8(017)302-54-69.-0-

Фото ОГАИ Минского района