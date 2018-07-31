ДТП под Щучином: один из водителей в реанимации

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В столкновении "Фольксвагена" и "Ситроена" под Щучином серьезно пострадал один из водителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 30 июля на трассе М6 Минск-Гродно, в районе поворота на деревню Дубровляны. "Предполагаемый виновник аварии на "Фольксвагене" ехал в машине один. После столкновения он госпитализирован в реанимацию, опросить его пока не удалось. По словам второго участника ДТП, "Фольксваген" начал резко перестраиваться перед его машиной из правой полосы в левую", - рассказали в ГАИ.
Машины столкнулись на прямом участке дороги, до разрыва, где можно было развернуться, "Фольксваген" не доехал около 150 м. Его водитель получил водительское удостоверение около трех месяцев назад. В прошлом году мужчину дважды задерживали за езду без прав.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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