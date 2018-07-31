ДТП под Щучином: один из водителей в реанимации

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В столкновении "Фольксвагена" и "Ситроена" под Щучином серьезно пострадал один из водителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 30 июля на трассе М6 Минск-Гродно, в районе поворота на деревню Дубровляны. "Предполагаемый виновник аварии на "Фольксвагене" ехал в машине один. После столкновения он госпитализирован в реанимацию, опросить его пока не удалось. По словам второго участника ДТП, "Фольксваген" начал резко перестраиваться перед его машиной из правой полосы в левую", - рассказали в ГАИ.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Машины столкнулись на прямом участке дороги, до разрыва, где можно было развернуться, "Фольксваген" не доехал около 150 м. Его водитель получил водительское удостоверение около трех месяцев назад. В прошлом году мужчину дважды задерживали за езду без прав.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-