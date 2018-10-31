ДТП с большегрузом на МКАД: повреждены 6 авто, есть пострадавшие

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой автомобиль DAF на МКАД столкнулся с Renault. В результате ДТП повреждены шесть автомобилей, два водителя доставлены в больницу, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Грузовой автомобиль DAF двигался по МКАД со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова. При съезде на Слуцкое шоссе, выполняя перестроение со второй полосы движения в третью, водитель не заметил, что один из автомобилей заглох, и следовавшие за ним машины вынуждены были остановиться. DAF столкнулся с автомобилем Renault. Далее сработала цепная реакция, в результате ДТП получили повреждения 6 автомобилей. Два водителя с травмами доставлены в больницу скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Движение на этом участке затруднено до настоящего времени.-0-
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