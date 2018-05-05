ДТП с участием трех легковушек произошло на просп. Независимости в Минске

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек произошло сегодня на просп. Независимости в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 10.00. "Водитель Mercedes двигалась по крайней правой полосе со стороны ул. Сугранова в направлении ул. П.Бровки. При перестроении в крайнюю левую полосу она совершила столкновение с автомобилем Honda, который двигался по третьей полосе. После это водитель перепутала педали и, двигаясь задним ходом, совершила еще раз столкновение с Honda, а затем еще и с Audi, который ехал по четвертой полосе", - рассказали в управлении.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение по просп. Независимости в районе аварии около часа было серьезно затруднено.-0-