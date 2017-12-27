ДТП в Бешенковичском районе: водители двух легковушек погибли, пассажиры в больнице

27 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупное ДТП с гибелью водителей двух легковушек произошло в Бешенковичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария с участием двух автомобилей произошла на 230-м км автодороги М3 Минск-Витебск. Сообщение о случившемся поступило в Бешенковичский РОВД от очевидцев в 18.20. По оперативной информации, "Рено Лагуна" двигался в сторону Витебска. В его салоне находились витебчане - водитель 1980 года рождения и пассажирка 1976 года рождения. Во встречном направлении двигался "Фольксваген Пассат". В машине ехали жители Бешенкович - водитель 1947 года рождения и пассажирка 1949 года рождения.

В результате ДТП водители погибли. Очевидцы - водители других автомобилей деблокировали пострадавших женщин, они доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции под управлением начальника ГАИ УВД Витебского облисполкома Михаила Дядичкина, следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.

Александр Казючиц обратил внимание, что на данной трассе сейчас туман, призвал всех водителей быть более осторожными и выбирать безопасный скоростной режим.-0-