ДТП в Дрогичинском районе: погибла беременная женщина, 4 человека в больнице

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Дрогичинском районе погибла беременная женщина, еще четыре человека в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла 3 августа примерно в 23.15. Автомобиль "Фольксваген Гольф", за рулем которого был житель Кобрина 1995 года рождения, двигался по дороге М10 в направлении Кобрина. В машине в качестве пассажиров находились три девушки. При обгоне другого авто водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим во встречном направлении "Опелем" под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП пассажирка "Фольксвагена" 1991 года рождения с видимыми признаками беременности от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель "Фольксвагена", две другие его пассажирки находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Водитель "Опеля" в реанимации.

Дрогичинским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя "Фольксвагена" возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства аварии.-0-