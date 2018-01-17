ДТП в Толочинском районе: фургон порывом ветра снесло на встречную полосу

17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Толочинском районе порывом ветра снесло грузовой фургон "Рено" на встречную полосу, произошло ДТП, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария с участием автомобилей "Рено Мастер" и легковушки "Фольксваген Пассат" произошла сегодня около 12.00 на 549-м км автодороги М1. По предварительной информации, при подъеме в горку "Рено" под управлением мужчины 1988 года рождения (жителя Бреста) сильным порывом ветра начало сносить в сторону. Водитель не справился с управлением, и машину выбросило на встречку, где в этот момент двигался "Фольксваген Пассат", которым управлял водитель 1976 года рождения.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, с травмами мужчина госпитализирован.
Как установили в ГАИ, одним из факторов, спровоцировавших аварию, стали летние шины с отсутствующим протектором на передней оси "Рено".-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома.
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