Два бизнесмена из Гродненской области убили в Украине своего кредитора

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Щучинским районным отделом СК при расследовании дела о мошенничестве в отношении двух предпринимателей установлена их причастность к убийству. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В апреле двое мужчин из Лиды и Лидского района злоупотребили доверием руководителя иностранного предприятия и завладели его деньгами - Br25 тыс. Они продали оборудование, но вырученные средства законному владельцу не вернули. Чтобы скрыть мошенничество, сообщники долго выдвигали различные версии отсутствия денег, оправдываясь за их растрату.

Мужчины были задержаны, им предъявили обвинение по ч.4 ст.209 УК (завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц в особо крупном размере). Предприниматели были заключены под стражу. "При расследовании этого уголовного дела была проверена причастность мужчин к иным преступлениям. В результате оперативники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД получили данные о совершении ими убийства в июле 2016 года", - проинформировали в СК.

Тогда мужчины обманом получили у 57-летнего жителя Лиды $17 тыс. "Чтобы не возвращать деньги, сообщники под предлогом отдыха и последующего трудоустройства вывезли его в Одессу и в ночь с 26 на 27 июля нанесли ему множество ударов молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте", - рассказали в Следственном комитете.

Во взаимодействии с правоохранителями Украины полученные сведения подтвердились. Обвиняемые дали признательные показания, подробно изложив обстоятельства совершенного убийства. Расследование уголовных дел продолжается.-0-