Два бобруйчанина на незаконной продаже автомобилей "заработали" Вr35,7 тыс.

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В отношении двух бобруйчан возбуждено уголовное дело по фактам незаконной предпринимательской деятельности, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси Александр Шаройкин.

Во время проведенной проверки были задержаны два нигде не работающие 32-летние жители Бобруйска, которые в течение 2017 года перепродали 7 подержанных автомашин, получив при этом доход в сумме Вr35,7 тыс. Машины приобретались ими на территории Беларуси, а потом реализовывались на авторынках Минска и через рекламные объявления в сети Интернет.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).

"Подозреваемые в ходе предварительного расследования свою вину признали, раскаялись в содеянном и возместили незаконно полученный доход в полном объеме, - сказал Александр Шаройкин. - Им грозит наказание в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа".-0-