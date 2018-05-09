Два браконьера из Брестского района застрелили оленя в Беловежской пуще

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Брестского района незаконно добыли оленя в Беловежской пуще, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Сотрудники ГАИ остановили вблизи деревни Белево Каменецкого района "Ауди 100". В машине ехали двое мужчин 1980 и 1977 годов рождения. Правоохранители попросили водителя предоставить документы, но вместо этого он нажал на газ и попытался скрыться. Погоня была недолгой, нарушителей задержали. В багажнике они перевозили тушу благородного оленя. Документов на добычу животного у жителей Брестского района не оказалось.

При проверки выяснилось, что оленя браконьеры застрелили на территории Белянского лесничества. Своими действиями они причинили национальному парку "Беловежская пуща" ущерб на сумму более Br7,3 тыс. Помимо туши изъяты ружье, стреляная гильза и фрагменты шкуры животного.

Мужчины задержаны. Каменецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота) УК. Оба фигуранта ранее были судимы.-0-