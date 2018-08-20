Два брата из Белоозерска закладывали психотропы

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два родных брата из Белоозерска подозреваются в сбыте психотропов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В ходе пресечения незаконной деятельности интернет-магазина по продаже психотропных веществ на территории Брестской и Минской областей были установлены закладчики психотропов. Ими оказались жители Березовского района 1997 и 1999 года рождения. Один из задержанных находился в межгосударственном розыске по странам СНГ.

Старший из братьев был задержан в Барановичах в момент закладки свертка с психотропным веществом. При личном обыске правоохранители обнаружили у него еще шесть аналогичных свертков. В тот же день в Минске на съемной квартире оперативники задержали 19-летнего брата подозреваемого. При обыске в квартире обнаружено 66 свертков из фольги с психотропными веществами, которые предназначались для последующих закладок. Общая масса изъятых психотропов составила около 27 г (270 доз).

"Задержанные рассказали, что продавали через интернет-магазин дозы по 0,25 г за Br45. Кроме этого, в ходе обысков у них изъяты компьютерная техника и крупная сумма денежных средств", - дополнил Сергей Дученко.

УСК по Брестской области возбудило уголовное дело.-0-