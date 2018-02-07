Два брата из Туркменистана пытались продать в Минске контрабандные бриллианты

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гражданина Туркменистана пытались продать в Минске контрабандные золотые ювелирные изделия и бриллианты. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Родные братья были задержаны оперативниками по подозрению в нарушении правил о сделках с драгоценными металлами и камнями. "Иностранцы обучаются заочно в гродненском вузе и в январе приехали на сессию. Помимо этого они планировали в Минске продавать бриллианты и ювелирные изделия, которые привезли с собой из Туркменистана и на которые не имели разрешения Госинспекции пробирного надзора Минфина, - рассказали в ГУВД. - Мужчины были задержаны по ул. Притыцкого с поличным в момент продажи 10 бриллиантов. За такое количество драгоценных камней они хотели получить $950".

При личных обысках оперативники нашли и изъяли у мужчин золотые ювелирные изделия с бриллиантами и изумрудами, четыре пакета с камнями желтого и белого цвета, предположительно золотые изделия (будет проведено исследование на предмет их соответствия и стоимости), слиток из металла желтого цвета.

Фрунзенским РОСК в отношении братьев возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 УК (нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) камнями).-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома.