Два брата в Минске украли из подъездов более 200 пожарных рукавов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два брата в Минске украли из подъездов жилых домов более 200 пожарных рукавов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Преступления происходили в нескольких районах. Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД установили личности подозреваемых в кражах. Ими оказались двое братьев - 43-летний и 34-летний минчане. Оба ранее были судимы: один за кражи, второй за хулиганство.

Оперативники вычислили, что краденые вещи мужчины прятали в съемном гараже. "При обыске там были обнаружены более 200 пожарных рукавов и комплектующих к ним. Задержанные рассказали, что ворованные рукава продавали на рынках преимущественно фермерам, которые далее использовали их для самодельной системы орошения. Первоначальная цена за одну единицу составляла Br20, далее вместе со спросом стоимость возрастала. Ориентировочный ущерб составляет более Br5 тыс.", - проинформировали в ГУВД. Сотрудниками ГКСЭ назначены дактилоскопическая и трасологическая экспертизы.

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-