6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево, сообщили БЕЛТА в МВД.
Авария произошла сегодня около 4.00 у деревни Дербичи. "Житель Могилевского района за рулем легкового "Ниссана" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной МАЗ. Водитель легковушки погиб, а ехавшие с ним мужчина и женщина были помещены в больницу, где последняя умерла. Оба пассажира - жители Кричева", - проинформировали в МВД.-0-
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