7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в лобовом столкновении легковушек в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла вечером 6 февраля у деревни Мыто Лидского района. Женщина-водитель "Форда" после проезда закругления дороги, обозначенного знаком "Опасный поворот", выехала на встречную полосу. Там двигался "Фольксваген", избежать лобового столкновения не удалось.

"Водителя "Фольсвагена" и пассажирку "Форда" после столкновения госпитализировали", - отметили в ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются. В ГАИ пояснили, что вероятней всего, скорость движения автомобиля "Форд" не соответствовала конкретной дорожной обстановке.-0-