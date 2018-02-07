7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в лобовом столкновении легковушек в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Серьезная авария произошла вечером 6 февраля у деревни Мыто Лидского района. Женщина-водитель "Форда" после проезда закругления дороги, обозначенного знаком "Опасный поворот", выехала на встречную полосу. Там двигался "Фольксваген", избежать лобового столкновения не удалось.
"Водителя "Фольсвагена" и пассажирку "Форда" после столкновения госпитализировали", - отметили в ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются. В ГАИ пояснили, что вероятней всего, скорость движения автомобиля "Форд" не соответствовала конкретной дорожной обстановке.-0-
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