12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в столкновении автопоезда и минивэна в Берестовицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Поздним вечером 11 февраля водитель минивэна "Форд" с шестью пассажирами следовал из Украины в Гродно. На перекрестке у деревни Кваторы в Берестовицком районе он не уступил дорогу автопоезду "Вольво".
"Двух пассажиров из минивэна, сидевших на задних рядах, с различными травмами госпитализировали", - отметили в ГАИ. Там подчеркнули, что перекресток, где произошло столкновение, оборудован искусственными неровностями. Обстоятельства аварии выясняются.-0-
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