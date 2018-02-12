12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в столкновении автопоезда и минивэна в Берестовицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 11 февраля водитель минивэна "Форд" с шестью пассажирами следовал из Украины в Гродно. На перекрестке у деревни Кваторы в Берестовицком районе он не уступил дорогу автопоезду "Вольво".

"Двух пассажиров из минивэна, сидевших на задних рядах, с различными травмами госпитализировали", - отметили в ГАИ. Там подчеркнули, что перекресток, где произошло столкновение, оборудован искусственными неровностями. Обстоятельства аварии выясняются.-0-