Два человека пострадали в столкновении маршрутки и "Рено" в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали при столкновении маршрутки и "Рено" в Минске, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.
ДТП случилось днем на пересечении улиц Горецкого и Мазурова в микрорайоне Сухарево. Микроавтобус, которым управлял водитель 1996 года рождения, двигался по улице Горецкого со стороны улицы Мазурова, в это же время с прилегающей территории дома 77 по улице Горецкого выезжал "Рено", намереваясь повернуть налево. Легковушка не уступила дорогу маршрутному такси, произошло столкновение.
Пассажир маршрутки 1991 года рождения получил черепно-мозговую травму легкой степени, пассажир 1948 года рождения с черепно-мозговой травмой легкой степени и подозрением на перелом ребер доставлен в медучреждение. Незначительные ушибы получил и водитель "Рено".
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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