Два человека спасены на ночном пожаре в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое пенсионеров спасены на ночном пожаре в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня около 3 часов ночи спасателям поступило сообщение о дыме, идущем из квартиры на четвертом этаже 12-этажного жилого дома на улице Богдановича в Минске. Подразделения МЧС выяснили, что произошло загорание имущества на площади 2 кв.м в коридоре трехкомнатной квартиры. Внутри спасатели обнаружили хозяина квартиры и его жену - оба 1942 года рождения. Пенсионеров вывели на свежий воздух", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в коридоре, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электроудлинителя).

В МЧС просят быть осторожными при использовании электроприборов. Правила безопасности можно прочесть на сайте ведомства.-0-

Фото МЧС