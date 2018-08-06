Два гомельчанина организовали нарколабораторию на дому

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома.

По данным следствия, два жителя Гомеля 1986 и 1977 годов рождения с 2016 года по лето 2017 года по месту регистрации одного из обвиняемых изготовили с использованием лабораторной посуды для химического синтеза не менее 21,3 г вещества, содержащего в своем составе особо опасные психотропные вещества амфетамин и фторамфетамин.

"В дальнейшем 32-летний обвиняемый вступил в сговор с жителем Гомельского района 1988 года рождения. С лета 2017 года по март 2018 года в домовладении сельчанина обвиняемые с использованием необходимых ингредиентов и приспособлений изготовили не менее 15,57 г амфетамина", - отметила Мария Кривоногова. При обыске в домовладении, помимо амфетамина, были изъяты прекурсор - не менее 953 г серной кислоты, а также 383 г высушенной марихуаны, иные предметы и объекты, признанные вещественными доказательствами.

В статусе обвиняемого по уголовному делу находится также житель Гомеля 1987 года рождения, который собрал в Минском районе и хранил без цели сбыта дикорастущую коноплю. В марте этого года мужчина приобрел у названного жителя Гомельского района марихуану.

Во время предварительного расследования установлены иные факты противоправной деятельности обвиняемых в сфере незаконного оборота наркотиков. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных сотрудниками управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Исходя из роли каждого в совершенных преступлениях следствие квалифицировало действия четверых обвиняемых по различным частям ст.328 Уголовного кодекса Беларуси.-0-

Фото УСК по Гомельской области